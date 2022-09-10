Неманя Пейчинович: «России стоит договориться с Сербией о матче, сербы не кинут РФС, как боснийцы. Босния под контролем Запада»

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Неманя Пейчинович предложил сборной России сыграть с Сербией на фоне отказа боснийских игроков от матча.

Ранее Миралем Пьянич заявил, что не сыграет в товарищеском матче России и Боснии и Герцеговины. Эдин Джеко же сказал, что он против этой игры.

«Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика.

Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично.

Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы», – заявил бывший защитник «Локомотива» и сборной Сербии.

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