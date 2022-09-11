Маккели будет судить игру «Бавария» – «Барселона» в ЛЧ

Стало известно, какие судьи будут работать на матчах 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Виктория» Пльзень – «Интер»: Сандро Шерер (Швейцария);
«Спортинг» – «Тоттенхэм»: Срджан Йованович (Сербия);
«Ливерпуль» – «Аякс»: Артур Соареш Диаш (Португалия);
«Порту» – «Брюгге»: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
«Байер» – «Атлетико»: Майкл Оливер (Англия);
«Бавария» – «Барселона»: Данни Маккели (Нидерланды);
«Марсель» – «Айнтрахт»: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания);
«Рейнджерс» – «Наполи»: Антонио Матеу Лаос (Испания).