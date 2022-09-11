«Ман Сити» – 1-й в рейтинге фаворитов ЛЧ от Goal.com. «Реал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 5-я

Сайт Goal.com представил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов-2022/23.
Первое место в списке занял «Манчестер Сити», никогда не выигрывавший трофей. Вторым стал мадридский «Реал», третью строчку в списке занял «ПСЖ», который, как и «Ман Сити», никогда не побеждал в Лиге чемпионов.
Топ-10 рейтинга претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит так:
1. «Манчестер Сити»;
2. «Реал»;
3. «ПСЖ»;
4. «Бавария»;
5. «Барселона»;
6. «Ливерпуль»;
7. «Атлетико»;
8. «Тоттенхэм»;
9. «Челси»;
10. «Боруссия» Дортмунд.
Напомним, в прошлом сезоне победителем турнира стал мадридский «Реал».