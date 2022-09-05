Президент «Униона» о ЧМ-2022 в Катаре: «Мы должны отбросить западное высокомерие и использовать спорт для преодоления различий в культурах, нормах и ценностях»

Президент раскритиковал идею бойкота чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы должны избавиться от привычки всегда хотеть возвышаться над другими и поучать всех остальных. Хороший пример – чемпионат мира в Катаре.

Многое там не соответствует нашим общественным нормам и социальным стандартам. Многих прав, которые есть в западных демократических странах, еще не нет в других регионах мира. В ФРГ гомосексуализм был уголовно наказуемым преступлением еще 30 лет назад.

Мы должны отбросить наше западное высокомерие и использовать чемпионат мира в Катаре и спорт в целом скорее для преодоления различий в культурах, нормах и ценностях. Мне нравится термин «международное взаимопонимание в спорте», старый термин, использовавшийся в ГДР.

Но сегодня спорт используется для все большей изоляции. Мы бойкотируем, вводим санкции, идеологически изолируемся. Все это отдаляет людей, народы друг от друга. Я считаю, что это очень плохое развитие событий, и я не готов участвовать в этом вместе с нашим клубом», – сказал Дирк Цинглер.

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