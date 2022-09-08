Лига Европы стартует! «Арсенал» в гостях у «Цюриха», «МЮ» сыграет с «Сосьедадом»

сыграет на выезде с «Цюрихом» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

примет , Александра Головина встретится в гостях с , «Ференцварош» Станислава Черчесова будет противостоять «Трабзонспору».

Лига Европы

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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