Лига Европы стартует! «Арсенал» в гостях у «Цюриха», «МЮ» сыграет с «Сосьедадом»

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«Арсенал» сыграет на выезде с «Цюрихом» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад», «Монако» Александра Головина встретится в гостях с «Црвеной Звездой», «Ференцварош» Станислава Черчесова будет противостоять «Трабзонспору».

Лига Европы

Групповой этап

1-й тур

Фенербахче Турция – Динамо Киев Украина
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лудогорец Болгария – Рома Италия
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

АЕК Ларнака Кипр – Ренн Франция
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальме Швеция – Брага Португалия
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Цюрих Швейцария – Арсенал Англия
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «Летцигрунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ХИК Финляндия – Бетис Испания
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «Сонера Стэдиум»
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ПСВ Нидерланды – Буде-Глимт Норвегия
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «Филипс Стадион»
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Унион Германия – Юнион Бельгия
Дата проведения
8 сентября, 19.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Нант Франция – Олимпиакос Греция
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Стад ля Божуар»
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Ференцварош Венгрия – Трабзонспор Турция
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед Англия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Црвена Звезда Сербия – Монако Монако
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Райко Митич»
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Лацио Италия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Стадио Олимпико»
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Фрайбург Германия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Омония Кипр – Шериф Молдова
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Цирион Атлитико Кентро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штурм Австрия – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
8 сентября, 22.00, «Либенауэр»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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