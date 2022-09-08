Лига Европы стартует! «Арсенал» в гостях у «Цюриха», «МЮ» сыграет с «Сосьедадом»

«Арсенал» сыграет на выезде с «Цюрихом» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» примет «Сосьедад», «Монако» Александра Головина встретится в гостях с «Црвеной Звездой», «Ференцварош» Станислава Черчесова будет противостоять «Трабзонспору».
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «Шюкрю Сараджоглу»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «Лудогорец Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «Новый Стадион Мальме»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «Летцигрунд»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «Сонера Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Групама-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Цирион Атлитико Кентро»
- Дата проведения
- 8 сентября, 22.00, «Либенауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.