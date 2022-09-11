Салихамиджич о худшем старте «Баварии» в Бундеслиге за 12 лет: «Не очень хорошо. Мы потеряли 4 очка – у «Штутгарта» и «Гладбаха» надо выигрывать»

Спортивный директор «Баварии» высказался о худшем старте клуба в Бундеслиге за 12 лет.

Мюнхенцы в трех турах чемпионата подряд сыграли вничью – со , и гладбахской «Боруссией». Команда Юлиана Нагельсманна набрала 12 очков в 6 матчах.

«Мы не очень хорошо начали. Думаю, мы потеряли четыре очка. С «Унионом» можно было сыграть вничью, учитывая атмосферу на их стадионе. Но у и «Штутгарта» нужно было выигрывать», – сказал для Sport1.de.

В следующем туре чемпионата в гостях сыграет с «Аугсбургом». До этого команде предстоит провести игру против «Барселоны» в Лиге чемпионов.