Салихамиджич о худшем старте «Баварии» в Бундеслиге за 12 лет: «Не очень хорошо. Мы потеряли 4 очка – у «Штутгарта» и «Гладбаха» надо выигрывать»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Штутгарт Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Унион Берлин Футбол

Спортивный директор «Баварии» высказался о худшем старте клуба в Бундеслиге за 12 лет.

Мюнхенцы в трех турах чемпионата подряд сыграли вничью – со «Штутгартом», «Унионом» и гладбахской «Боруссией». Команда Юлиана Нагельсманна набрала 12 очков в 6 матчах.

«Мы не очень хорошо начали. Думаю, мы потеряли четыре очка. С «Унионом» можно было сыграть вничью, учитывая атмосферу на их стадионе. Но у «Гладбаха» и «Штутгарта» нужно было выигрывать», – сказал Хасан Салихамиджич для Sport1.de.

В следующем туре чемпионата «Бавария» в гостях сыграет с «Аугсбургом». До этого команде предстоит провести игру против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

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