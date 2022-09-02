Кураньи о Кокорине: «Футболист огромных возможностей. Ему надо начать получать удовольствие от футбола, на Кипре есть все условия»

поделился подробностями перехода в кипрский «Арис».

Бывший нападающий сборной Германии ныне работает агентом и помогал с переходом российского форварда из «Фиорентины».

– Кевин, тебя можно видеть на фото из офиса кипрского клуба рядом с Кокориным. Как ты там оказался?

– Я знал, что у Саши не лучшим образом идут дела в «Фиорентине», предложил ему подыскать подходящий вариант.

Кокорин – футболист огромных возможностей, который не показывает свои способности в последнее время. Ему надо получать игровую практику, забивать голы, вернуть прежнюю форму.

Появилась идея с , в котором давно знаком как с владельцем – белорусом Владимиром Федоровым, так и с главным тренером Алексеем Шпилевским. Они оба с энтузиазмом отнеслись к этому варианту. Хорошо знают Сашу. Для «Ариса» это отличное усиление.

– На Кипре скромный чемпионат. Разве Кокорин не был настроен на какой-то более громкий вариант?

– Он уже выступал в топ-лиге, но практически в ней не играл. Сейчас такой момент, когда Саше нужно обрести уверенность в своих силах, много забивать. Для этого нужен не европейский топ-клуб, а команда, где он будет играть.

У «Ариса» отличный тренер Шпилевский, который говорит с Кокориным на одном языке и может вывести на правильную дорогу. Клуб амбициозный, который провел удачный сезон, а нынешним летом здорово укрепился и должен бороться за чемпионство.

Полагаю, в тройке уж точно должны быть. У Саши отличный шанс набрать прежнюю форму и через год уже быть конкурентоспособным в той же «Фиорентине».

– Ты наверняка догадываешься, как в России оценивают выступления Кокорина в Италии, сколько добрых шуток рождается в его адрес. Многим кажется, что у форварда просто нет мотивации играть в футбол.

– В «Арисе» Саша должен доказать, что это не так. Ему надо начать получать удовольствие от футбола, тогда все будет хорошо. На Кипре для этого есть все условия, – сказал Кураньи.