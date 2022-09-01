Кураньи помог Кокорину перейти в «Арис»: «Хорошая сделка, все с нее могут получить выгоду»

помог перейти в кипрский «Арис».

Бывший форвард сборной Германии ранее играл вместе с российским нападающим за .

– Действительно ли вы принимали участие в переходе Кокорина в ?

– Да. Я хорошо знаю Кокорина, руководство и еще пару человек в «Арисе». Они искали форварда с качествами, которые есть у Кокорина.

– Почему решили участвовать в сделке?

– Это моя работа, ха-ха. Это хорошая сделка, все с нее могут получить выгоду. Кокорин не играл последние два года, и для него сейчас важно быть в обойме и играть. Уверен, что у него это получится в «Арисе». Всем будет хорошо.

– Были другие варианты?

– Да, были предложения из России и Турции. Но подумали, что с «Арисом» будет лучшее комбо – тренер [ ] и игроки хорошо сочетаются. Все уверены, что Кокорин сможет набрать форму, вернуться сильнее и перезапустить карьеру, – сказал Кураньи.