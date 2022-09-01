Кураньи помог Кокорину перейти в «Арис»: «Хорошая сделка, все с нее могут получить выгоду»

Кевин Кураньи помог Александру Кокорину перейти в кипрский «Арис».
Бывший форвард сборной Германии ранее играл вместе с российским нападающим за «Динамо».
– Действительно ли вы принимали участие в переходе Кокорина в «Арис»?
– Да. Я хорошо знаю Кокорина, руководство и еще пару человек в «Арисе». Они искали форварда с качествами, которые есть у Кокорина.
– Почему решили участвовать в сделке?
– Это моя работа, ха-ха. Это хорошая сделка, все с нее могут получить выгоду. Кокорин не играл последние два года, и для него сейчас важно быть в обойме и играть. Уверен, что у него это получится в «Арисе». Всем будет хорошо.
– Были другие варианты?
– Да, были предложения из России и Турции. Но подумали, что с «Арисом» будет лучшее комбо – тренер [Алексей Шпилевский] и игроки хорошо сочетаются. Все уверены, что Кокорин сможет набрать форму, вернуться сильнее и перезапустить карьеру, – сказал Кураньи.