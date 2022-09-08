в шоу «Киберэтика» высказался о реакции медийных персон на хейт и резкие комментарии.

– Я перед эфиром с ребенком своим пообщался, ему 14 лет. Это то поколение, которое выросло в интернете. Я ему говорю: а как ты вот, буллинг, не буллинг, че мне там сказать? Он говорит: да ниче ты не говори, это вообще нормально, просто фигня. Я говорю: в смысле? Он говорит: да мы все так общаемся. Я говорю: в смысле, еще раз объясни. Да мы все друг друга троллим, буллим, к этому не нужно относиться серьезно. Это мир, в котором мы живем, пап, там вообще не обращай внимания.

Он ржет над всеми приколами. То есть он за мной, видимо, следит как-то там в интернете и мне какие-то штуки иногда показывает из тиктока. И я по его реакции вижу, что все нормально. Если бы я по его реакции увидел, что есть проблема, это стало бы проблемой.

– Когда это на таком поверхностном уровне, наверное, да, это нормально, это, в общем, стиль общения молодежи сегодня. С другой стороны, это может превращаться в какое-то течение в виде преследования, каких-то серьезных психологических травм. Не у каждого есть внутренний стержень, чтобы удержать такое воздействие.

Алексей Ярошевский, комментатор Okko: Ну тогда в медийной сфере делать нечего.

Черданцев: Либо не говори публично те вещи, за которые тебе может прилететь, как это было с каминг-аутом теннисистки. А на что она рассчитывала, Касаткина?

Ну если ты говоришь, что ты нетрадиционной ориентации, ты на какую рассчитываешь реакцию? Аплодисменты стоя? Нет. Понятно, что ты вызовешь ну как минимум, мягко говоря, полемику и что далеко не все тебя поддержат. Ну значит надо 127 раз отмерить, прежде чем публично делать какие-то вещи, что-то заявлять, – отметил комментатор .

Черданцев о хейте: «Я один из первопроходцев русского интернета, я все это видел. Когда понимаешь, что говоришь со стеной, 12-летним подростком или ботом, проблема перестает существовать»

Касаткина совершила каминг-аут: «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла»