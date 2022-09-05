Дарья Касаткина: «Горжусь, что я русская, несмотря ни на что. Но теннис для меня приоритет №1, выбор между карьерой и гражданством будет очевиден»

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала, что легко могла бы получить гражданство другой страны как топ-спортсменка.

– Раньше – может быть. А сейчас ситуация нестабильная, никто не хочет подливать масла в огонь.

– А ты гражданство какой страны хотела бы?

– Даже не знаю. Швейцарское выглядит очень стабильным!

Не знаю. На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет.

Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет №1. И я играю за себя, – сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак.

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