Александр Тихонов: «Мечта каждого спортсмена – выступать. Касаткина неправа, я ее осуждаю»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал теннисистку Дарью Касаткину, которая выразила солидарность с идеей недопуска российских сборных к международным стартам.

«Мечта каждого спортсмена – выступать. Но таких заявлений делать не надо. Касаткина неправа. Я ее осуждаю.

Как ее накажешь? Гражданства никак не лишить – она же не совершила преступления. Надо заключить с ней, как и со всеми, контракты. Тогда будет проще разбираться.

На нее потрачены деньги, сколько она выступать должна, и другие аспекты. В футболе и хоккее же есть контракты, почему в других видах спорта такое не сделать?!» – сказал Тихонов.

«Несмотря ни на что, горжусь, что я русская». Касаткина дала интервью Собчак