Винер о Касаткиной: «Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дарья Касаткина Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер раскритиковала теннисистку Дарью Касаткину, которая выразила солидарность с идеей недопуска российских сборных к международным стартам.

«Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила.

Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», – заявила Винер.

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