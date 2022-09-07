Винер о Касаткиной: «Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер раскритиковала теннисистку Дарью Касаткину, которая выразила солидарность с идеей недопуска российских сборных к международным стартам.

«Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила.

Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», – заявила Винер.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

«Несмотря ни на что, горжусь, что я русская». Касаткина дала интервью Собчак