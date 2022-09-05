Касаткина об обвинениях в пропаганде ЛГБТ: «Ориентацию нельзя пропагандировать. У меня в окружении не было ни мальчиков-геев, ни девочек-лесбиянок»

Дарья Касаткина прокомментировала свой каминг-аут. В июле она сообщила, что находится в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко, а сейчас дала интервью Ксении Собчак.

Об обвинениях в пропаганде ЛГБТ

«Я росла, и у меня в окружении не было ни мальчиков-геев, ни девочек-лесбиянок. То есть на меня ничто не влияло. Максимум, что было, – это группа «Тату». Я вообще не считаю, что ориентацию можно пропагандировать. Это либо так, либо так. На меня ничто не влияло, но мне по итогу все равно нравятся девушки».

О словах депутата Хамзаева, что она это сделала для получения гражданства

«Так и запишем. Сейчас пишу в службу иммиграции какой-нибудь страны: ребят, я по девочкам, поэтому дайте мне паспорт».

О том, страшно ли ей возвращаться в Россию

«Страха нет. Я ничего плохого же не сделала – просто рассказала про себя. Мне задавали вопросы, и я на них отвечала. Если это у нас считается пропагандой, то в мире все – пропаганда.

Но обидно, конечно, когда депутаты дают такие комментарии по поводу своих граждан, которые не сделали ничего плохого – просто признались, кто они. Если этого достаточно, чтобы закрыть человеку въезд в страну, это грустно».

О том, когда осознала ориентацию

«Звоночки давно были. Но я долго шли к принятию себя, потому что общество давит. Даже если ты начинаешь что-то понимать, то думаешь, что это что-то неправильное. Начинаешь в себе подавлять, через силу встречаться с тем, с кем не хочешь встречаться.

От этого тебе лучше не становится, а только противно. И ты начинаешь скрывать, вести двойную жизнь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, кто ты, зачем ты, нафига тебе все это. И как же так, почему все так нечестно? Почему я просто не могу быть тем, кем я являюсь, и быть с тем, с кем я хочу быть?

Не так давно я пришла к тому, что пофиг на всех. Жизнь одна – кайфуйте (смеется)».

О том, как отнеслись родители

«Мне повезло, что родные очень легко это восприняли – родители, брат. Они узнали два года назад. Брат чуть пораньше, потому что мы постоянно вместе.

И вообще никаких проблем. Они как будто обрадовались (смеется). Восприняли все очень легко, и я им за это очень благодарна. Потому что знаю, что у большинства все наоборот. И я не представляю, как тяжело, когда самые близкие люди тебя не принимают и не воспринимают всерьез. Говорят, что это пройдет, ты просто себе мужика хорошего не нашла».

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России

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