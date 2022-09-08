Черданцев о хейте: «Я один из первопроходцев русского интернета, я все это видел. Когда понимаешь, что говоришь со стеной, 12-летним подростком или ботом, проблема перестает существовать»

рассказал об отношении к хейту в интернете.

– Когда появился первый хейт комментаторов?

– Меня достаточно часто спрашиваю: как вы относитесь к хейту? Это такой достаточно распространенный вопрос, который был раньше. Мне потом надоело на него отвечать, потому что на него ответить больше нечего.

Эта тема однажды открывается, потом ты для себя ее изучаешь, закрываешь и двигаешься дальше. Это некий параллельный мир, это антураж, в котором ты существуешь, – ну как бы существуешь, и все.

Откуда он появился, с чего все начиналось? Середина 90-х, появились первые интернеты, дайалап, когда ты вот это «трень-трень-трень, бле-бле-бле-бле-бле» (имитирует звуки модема – прим.) – и полчаса у тебя загружается там какой-то сайт, ты ждешь, когда буковки откроются. Потом появилась ICQ... Ну в основном форумы, форумы болельщиков, которые начали объединяться в какие-то группы, понимая, что можно не только в баре где-то, на улице, на стадионе, а можно в виртуальном пространстве обмениваться мнениями.

Я видел, как это развивалось, и разрешил для себя задачу очень просто. Потому что я с этой проблемой сталкивался. Для меня это была проблема, честно вам говорю, несколько лет назад, но я ее сумел преодолеть, просто разобравшись, как это устроено.

Моя ошибка и, думаю, многих других людей, которые ведутся на хейт и на него реагируют, пытаются с этим как-то бороться, заключается в простом заблуждении. Когда все это начиналось, я знал, с кем я общаюсь. Я до сих пор болельщиков многих, моих ровесников, которые уже там папы, а некоторые даже дедушки, я их никнеймы знаю до сих пор. Они у них на футболках, кто на стадион ходит.

Когда ты заходил на форум – мы все друг друга знали. С этого форума пришел Володя Стогниенко, замечательный комментатор, например. Его брат написал на форум: типа, ребята, у меня есть брат младший классный, он любит футбол, возьмите его к себе на работу. Так Володя Стогниенко с форума «НТВ-Плюс» пришел к нам на работу, стал прекрасным комментатором, не только он, кстати.

То есть это была тусовка людей, которые друг друга знали. Либо непосредственно, ну либо через одного, встречались на трибуне, встречались где-то, такой кружок по интересам. И ты, начиная общаться с этими людьми, понимал, что ты общаешься с адекватными тебе по интересам людьми.

А теперь ты понимаешь, что начинаешь в какой-то момент реагировать на какие-то реплики или что-то людей незнакомых, но ты продолжаешь отвечать и вступать с ними в диалог, думая, что это люди примерно твоего круга. Что это люди, которые закончили университет, которые чего-то добились в жизни, и так далее. А потом, когда понимаешь, что общаешься в лучшем случае со стеной либо с 12-летним или 10-летним подростком, либо, как в наше время, ты просто, оказывается, общаешься с роботом, ну, с ботом – все, лавочка закрыта. Проблема перестает для тебя существовать.

Еще раз повторяю: я все это прошел. Я не какой-то там первопроходец, но я один из первопроходцев русского интернета, я все это видел. Мне это перестало быть интересным. Я, конечно, отвечал, я очень много времени проводил на форумах, когда это были... Вы понимаете, да, что такое форумы? Такого уже сейчас нет, форумами никто не пользуется, потому что все соцсети в основном стали персонифицированными, такими очень экстраполирующими именно личность, а не объединяющими людей. Хотя там «ВКонтакте» есть какие-то группы, но это уже не работает как форум, когда есть там ветки, ты видишь суть дискуссии.

Поэтому я говорю: я на все это отвечал давным-давно, и в директ я отвечал. Не то что я сразу сказал: я ни с кем не общаюсь. Я конференции вел. Но когда вопросы начинают повторяться по десятому разу, это перестает быть интересным, – отметил комментатор и ведущий .

Черданцев о себе: «Есть некий вымысел, персонаж, который ко мне не имеет отношения. Болельщики в конце общения говорят: «Вы вообще не такой, как о вас пишут»