В УЕФА еще не решили, допустят ли Россию до отбора на Евро-2024.

В мае УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций и Евро-2022 соответственно.

Отборочный турнир к Евро-2024 в списке соревнований, от которых отстранена сборная России, не фигурирует.

«Решение по этому вопросу еще не принято», – сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос о том, будет ли сборная России допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

Жеребьевка группового этапа отбора чемпионата Европы состоится 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.