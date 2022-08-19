Депутат Терюшков: «5-10 лет наши команды не будут играть в Европе. ФИФА будет выполнять требования Евросоюза»

Теги Химки премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Роман Терюшков высказался о сроках отстранения России от футбольных турниров.

«Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА – швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше.

Жду с нетерпением старта Кубка России, чтобы по вечерам среды или четверга смотреть этот турнир, где сейчас новый формат», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

Президент РПЛ Алаев: «Интеграция крымского футбола в российский неизбежна. Но важно не сжигать мосты, сохранять диалог с УЕФА и ФИФА»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные