Депутат Терюшков предложил включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет

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Роман Терюшков предложил включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет.

«Тут сомнений быть не должно, это полноправная территория России. Каких-либо угроз нет и не было, с 2018 года по включению клубов из Севастополя и Крыма нет проблем.

Мы понимаем, что УЕФА будет исполнять все наказы ЕС и в ближайшие пять-десять лет восстановления наших клубов не предвидится. Так что нужно на это наплевать и направить усилия на развитие футбола внутри страны.

Крымские клубы должны быть включены в ФНЛ с мораторием на вылет. Инфраструктура и жители Севастополя и Крыма заскучали по футболу. Уверен, что там будут полные трибуны», – сказал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ.

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