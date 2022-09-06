Ле Таллек об игре за сборную России: «Просил ФИФА 3 года назад, но там сказали «нет». Я играл за Францию, поэтому нет шансов»

заявил, что ФИФА не разрешила ему играть за сборную России.

32-летний французский защитник с российским паспортом в конце августа перешел в . Прошлый сезон Ле Таллек отыграл в Греции за АЕК. Ранее он выступал в чемпионате России за «Мордовию».

«У меня есть российский паспорт. Что я думаю об игре за сборную России? Я просил ФИФА три года назад, но там сказали «нет». В данный момент об этом не стоит говорить. Да, я хочу, просил, но отклонила просьбу.

Почему? Потому что я играл за сборную . Это решение ФИФА, не мое. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», – объяснил Ле Таллек.

Игрок не выступал за основную команду «трехцветных», но в его активе есть матчи за юниорские сборные.