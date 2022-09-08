«Челси» может пригласить тренера «Спортинга» Аморима – с ним общался Боэли. Почеттино тоже рассматривают

«Челси» рассматривает возможность приглашения в клуб тренера Рубена Аморима.

По данным журналиста Низаара Кинселлы, «Челси» рассматривает возможность приглашения Аморима. Sky Sports сообщает, что с тренером «Спортинга» общался совладелец Тодд Боэли.

Вчера лондонский клуб провел собеседование с тренером . Он является фаворитом в борьбе за вакантный пост в «Челси», но пока тренер вернулся в Брайтон.

«Синие» по-прежнему не отказались от варианта с приглашением экс-тренера «ПСЖ» и «Тоттенхэма» .

Лондонский клуб хочет проработать все возможные варианты перед принятием окончательного решения.