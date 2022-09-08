«Челси» подготовил контракт для Поттера. Решение зависит от тренера – его сегодняшняя пресс-конференция в «Брайтоне» отменена

«Челси» сегодня может назначить на пост главного тренера.

По данным журналиста , лондонский клуб подготовил предложение по контракту для тренера. Сегодня будут приняты окончательные решения по вопросу о назначении специалиста в «Челси».

В данный момент все зависит от Поттера. Переговоры тренера с «синими» вышли на заключительную стадию.

Сегодня у Поттера не будет пресс-конференции перед матчем и «Борнмута». Об этом сообщил журналист The Athletic Энди Нейлор.

Все стороны ожидают, что в ближайшие часы договоренность об уходе Грэма в «Челси» будет достигнута.

Также сообщается, что совладелец «Челси» Тодд Боэли работает над назначением в клуб спортивного директора.

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