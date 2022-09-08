Семак о трансферах «Зенита»: «Твердая четверка. Могло быть чуть лучше, могло быть гораздо хуже»

Тренер оценил работу клуба на трансферном рынке.

– Заканчивается трансферная кампания. Как бы вы оценили ее итоги?

– Думаю, нормально. Главное, что мы могли сохранить костяк. Какие-то игроки ушли, какие-то – пришли.

Учитывая реалии, те небольшие изменения, которые мы смогли сделать, помогают нам двигаться вперед и улучшать качество игры. Так что абсолютно нормально. Могло быть чуть лучше, могло быть гораздо хуже. Твердая четверка, – сказал Семак.

Минувшим летом состав «Зенита» пополнили форвард Матео Кассьерра, защитник Родригао, вингеры Зелимхан Бакаев и Густаво Мантуан, а также вратарь Иван Куарезма. Из клуба ушли Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Станислав Крицюк, Юри Алберто, Кирилл Кравцов и Даниил Шамкин.

11 сентября «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом» в рамках 9-го тура Мир РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в таблице чемпионата, набрав 20 очков после 8 игр.