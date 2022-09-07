«Зенит» выбирает игроков под ЛЧ, идет перестройка на более современный футбол». Игонин о питерцах

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Алексей Игонин поделился мнением о том, как «Зенит» выступил бы в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

«Сложно сказать, потерялся бы «Зенит» в Лиге чемпионов или наоборот. Но по последним матчам, если говорить про качество и уровень игры, «Зенит» стал более конкурентоспособным.

По одной игре того же «Челси» против загребского «Динамо» сложно судить о том, что команда Семака не была бы лишней в ЛЧ, потому что уж слишком много субъективных причин может быть.

Но «Зенит» перестроил свою игру, выбирает футболистов под Лигу чемпионов. Идет перестройка игры на более современный футбол», – отметил экс-хавбек питерцев.

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