Семак про 2:1 со «Спартаком»: «Напряженная игра против принципиального соперника. Справедливый итог, тяжелая победа «Зенита»

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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в Москве.

«Напряженная игра против принципиального соперника. По счету нам пришлось отыгрываться, а это не всегда просто. По качеству игры довольны. Не смогли реализовать свои моменты в первом и втором таймах, но это футбол – выигрывает тот, кто забивает.

Наша задача – делать максимум каждый день, думать, что мы можем сделать. Сегодня итог справедливый. Сложная, тяжелая победа. Ребята своей игрой ее заслужили. Будем готовиться к девятому шагу, который будет уже через неделю», – сказал тренер «Зенита» после 8-го тура Мир РПЛ

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