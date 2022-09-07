Кавазашвили о Семаке: «Давайте отправим в «Челси»! Лучший тренер России, смог бы попробовать себя в Европе»

Теги Зенит Сергей Семак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили оценил достижения Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».

– Семак – лучший тренер России. Из него получился хороший специалист, он смог бы попробовать себя в Европе.

– С чем связаны успехи «Зенита»?

– Это за счет комплектования команды и хорошего менеджмента. Они молодцы! Руководство сине-бело-голубых делает все, чтобы решать вопросы по-европейски. Таких клубов, как «Зенит», в России больше нет.

«Челси»? Давайте отправим Семака туда! Но «Зенит» его не отпустит, Сергей им нужен! Зачем «Зениту» искать кого-то другого, у которого за душой не будет никакой любви к ленинградскому футболу? Еще и деньги будет выкачивать чужой тренер, когда есть свой, Семак, и он приносит им золотые яйца! – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.

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