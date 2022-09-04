Семак о том, мотивируют ли бразильцев премиальные: «Деньги никогда не заставят играть лучше, чем вы умеете»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о премиальных после победы над «Спартаком» (2:1).

– В первом тайме было много упущенных моментов. Что вы сказали команде?

– Невозможно ничего сказать, чтобы исправить ситуацию с реализацией. Нужно было активно и агрессивно играть, создавать моменты.

Рано или поздно должно были забить, что мы и сделали. Оба мяча очень хорошие. В первом тайме у Мостового были моменты – и вот с третьей-четвертой попытки он забил. Волевые победы вдвойне приятнее.

– Чего ждали от «Спартака»? К чему готовились? В чем прибавил соперник за два месяца после Суперкубка?

– У «Спартака» была запредельная мотивация. Как и в большинстве матчей , соперник ждал нашей ошибки и возможности убежать в быструю контратаку. За исключением градуса игры и быстрых атак, сложно на что-то обратить внимание.

– Можете подробнее рассказать, какой строили план на игру? Не было ли волнения из-за того, что «Спартак» забил с первой же попытки, а у вас мяч не залетал в ворота?

– Это футбол: посмотрите, «Бавария» играет в Бундеслиге – и то же самое, по 20 ударов наносят, а счет 1:1. Выигрывает тот, кто забивает.

Так сложилась игра, таких матчей будет предостаточно. Задача – делать максимум, чтобы идти к цели небольшими шагами, двигаться вперед и выигрывать.

– Ожидали ли вы, что «Спартак» отдаст мяч и инициативу? Учитывая, что Кержаков сыграл шикарно, не планируете теперь использовать ротацию?

– Будем смотреть. Миша не зря играет в стартовом составе: действует надежно, что и доказал сегодня.

Посмотрим: есть кубковые матчи и выездные – через два дня на третий. В первом тайме мы ждали более активной игры, учитывая эмоциональное состояние соперника. Не знаю, какая была установка.

На мой взгляд, у самое сильное качество – быстрые атаки. Соболев хорошо цепляется, Промес на ходу. Быстрые атаки опасны, и я хочу сделать комплимент нашей обороне за проведенную игру.

– Скажу так: такого мотивированного я не видел здесь давно. Заставить бразильцев играть в такой футбол может тренер или двойные премиальные?

– Деньги или премиальные никогда не заставят играть лучше, чем вы умеете. Не надо никого заставлять – каждый должен делать свою работу.

Тренер – тренировать, футболисты – играть и радовать своей игрой, что они и делают, – сказал .

«Зенит» обыграл «Спартак», а это – новый рекорд против Москвы, чистое лидерство и даже отрыв