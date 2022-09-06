Глава департамента судейства Каманцев о пенальти «Ростова»: «Тур по качеству не очень удался. Моменты получились некрасивыми»

Глава департамента судейства высказался о работе рефери Яна Бобровского на игре «Ростова».

На 93-й минуте матча 8-го тура Мир арбитр назначил пенальти в ворота «Торпедо», посчитав, что Олег Кожемякин нарушил правила: защитник в своей штрафной площади схватил руками Николая Комличенко и не дал тому выпрыгнуть.

Одиннадцатиметровый пришлось перебить два раза: вратарь Егор Бабурин взял удары Егора Голенкова и Николая Комличенко, но при этом оба раза вышел с линии ворот. Третью попытку на 99-й минуте реализовал Максим Осипенко.

«Если говорим именно о перебитии пенальти, то вопросов никаких не было. Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара, получил бонус за свою работу. Его оценка была повышена в связи с тем, что он принял два правильных решения. Вопросов никаких к бригаде нет.

Что касается самого назначения пенальти, то, если говорить откровенно, этот тур по качеству не очень удался. Моменты получились некрасивыми, на наш взгляд. ЭСК приняла решение, что пенальти был назначен неверно», – сказал в эфире «Матч Премьер».

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