Талалаев о «Зените» против «Спартака»: «Игроки не должны себя так вести. Вендел хватает за грудки, Ловрен поднимает Промеса – в другой лиге были бы карточки»

подверг критике поведение игроков «Зенита» в матче со «Спартаком».

Клуб из Санкт-Петербурга был сильнее москвичей (2:1) в матче 8-го тура Мир .

«Мне кажется, лидерство неоспоримо. По качеству игры, по тому, что они показывают, по составу. По всему. Очень сложно кому-то…

Если говорить именно об игре, то армейцы все-таки ближе, наверное, по тому, что они делают на поле, по тому, как и что они умеют, сколько вариантов развития игры у них есть. Мне кажется, команда Федотова ближе к соперничеству непосредственному.

Но тяжело остановить «Зенит», имеющий победный опыт. Мы видели: в матче со преимущество было глобальным, особенно после пропущенного гола.

Капельку дегтя все-таки, один момент: может быть, футболисты «Зенита» не должны себя так вести. В любом другом чемпионате, думаю, за то, что он там за грудки хватает Промеса, или когда Ловрен поднимает Промеса – они бы получили желтые карточки, наверное.

Они хорошие футболисты. Не нужно перешагивать грань, это очень раздражает других ребят, которые уступают в мастерстве, может, но отдают на поле все, чтобы противостоять, чтобы была конкуренция. Я призываю к этому», – сказал главный тренер в эфире программы «Все на матч!»

Семак переиграл Абаскаля. «Зенит» подготовил прессинг, разрывал левый фланг и качественно закрылся в конце