ЭСК признала ошибкой назначение пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» и неназначение 11-метрового в игре «Динамо» – «Урал»

Опубликованы итоги очередного заседания экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Рассмотрев обращение департамента судейства РФС с просьбой оценить работу арбитра Яна Бобровского в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Торпедо» на 3-й добавленной ко второму тайму минуте, ЭСК решила, что рефери совершил ошибку.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия атакующего игрока команды Николая Комличенко, сперва оттолкнувшего игрока обороняющейся команды «Торпедо» Олега Кожемякина, а следом держащего соперника двумя руками, препятствуя ему продвигаться к мячу, по мнению всех членов комиссии, были первичными, задержка защитником атакующего игрока была его ответной реакцией на действия нападающего.

В связи с этим, комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо». ВАР ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода на мониторе», – сказано в сообщении.

По просьбе дана и оценка работе Виталия Мешкова во время матча команды с «Динамо» (1:2).

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон. Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле», – говорится в решении.

Согласно вердикту, вынесенному ЭСК, Артем Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота на 46-й минуте матча с (0:1), а Евгений Кукуляк неправомерно предоставил «Пари НН» право исполнить одиннадцатиметровый на 62-й минуте игры с «Факелом» (3:1).