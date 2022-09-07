ЭСК признала ошибкой назначение пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» и неназначение 11-метрового в игре «Динамо» – «Урал»

Опубликованы итоги очередного заседания экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Рассмотрев обращение департамента судейства РФС с просьбой оценить работу арбитра Яна Бобровского в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Торпедо» на 3-й добавленной ко второму тайму минуте, ЭСК решила, что рефери совершил ошибку.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия атакующего игрока команды «Ростов» Николая Комличенко, сперва оттолкнувшего игрока обороняющейся команды «Торпедо» Олега Кожемякина, а следом держащего соперника двумя руками, препятствуя ему продвигаться к мячу, по мнению всех членов комиссии, были первичными, задержка защитником атакующего игрока была его ответной реакцией на действия нападающего.
В связи с этим, комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо». ВАР ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода на мониторе», – сказано в сообщении.
По просьбе «Урала» дана и оценка работе Виталия Мешкова во время матча команды с «Динамо» (1:2).
«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Динамо» Саба Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон. Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле», – говорится в решении.
Согласно вердикту, вынесенному ЭСК, Артем Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 46-й минуте матча с ЦСКА (0:1), а Евгений Кукуляк неправомерно предоставил «Пари НН» право исполнить одиннадцатиметровый на 62-й минуте игры с «Факелом» (3:1).