Хирург сообщил, что Погба пропустит около двух месяцев после операции

Хирург, прооперировавший , рассказал о сроках восстановления игрока.

Полузащитник «Ювентуса» перенес операцию из-за травмы мениска. Сообщалось, что он пропустил около 6 недель.

– Сколько времени займет [возвращение Поля]?

– Мы с врачами пришли к единому мнению, что восемь недель – время, необходимое Погба, чтобы вновь присоединиться к команде и вернуться к тренировкам в общей группе.

Это приблизительный срок, в дальнейшем нужно будет обязательно оценить его состояние, – сказал Роберто Росси.