Хирург сообщил, что Погба пропустит около двух месяцев после операции

Хирург, прооперировавший Поля Погба, рассказал о сроках восстановления игрока.
Полузащитник «Ювентуса» перенес операцию из-за травмы мениска. Сообщалось, что он пропустил около 6 недель.
– Сколько времени займет [возвращение Поля]?
– Мы с врачами «Ювентуса» пришли к единому мнению, что восемь недель – время, необходимое Погба, чтобы вновь присоединиться к команде и вернуться к тренировкам в общей группе.
Это приблизительный срок, в дальнейшем нужно будет обязательно оценить его состояние, – сказал Роберто Росси.