Хирург сообщил, что Погба пропустит около двух месяцев после операции

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Хирург, прооперировавший Поля Погба, рассказал о сроках восстановления игрока. 

Полузащитник «Ювентуса» перенес операцию из-за травмы мениска. Сообщалось, что он пропустил около 6 недель. 

– Сколько времени займет [возвращение Поля]?

– Мы с врачами «Ювентуса» пришли к единому мнению, что восемь недель – время, необходимое Погба, чтобы вновь присоединиться к команде и вернуться к тренировкам в общей группе.

Это приблизительный срок, в дальнейшем нужно будет обязательно оценить его состояние, – сказал Роберто Росси.

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