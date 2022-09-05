Ди Мария пропустит матч «Ювентуса» против «ПСЖ», Паредес – в заявке туринцев

пропустит матч Лиги чемпионов против своего бывшего клуба «ПСЖ».

Аргентинец получил травму в игре 1-го тура Серии А против (3:0). 3 сентября он вернулся в стартовый состав туринцев в матче с «Фиорентиной» (1:1), однако был заменен уже в перерыве.

после игры сообщил, что 34-летнего хавбека заменили в качестве меры предосторожности, однако в итоге он не попал в заявку на матч с парижанами.

В состав «Юве» попал полузащитник , который перешел летом из «ПСЖ» на правах аренды.

примет в 1-м туре группового этапа ЛЧ 6 сентября.