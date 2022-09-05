перенесет операцию из-за травмы мениска.

Француз получил повреждение на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.

Однако новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты, и сегодня хавбек все же перенесет операцию.

Ожидается, что Погба сможет вернуться на поле через 6 недель. Официальные сроки восстановления игрока будут объявлены позже.

Таким образом, хавбек сборной Франции успеет восстановиться к ЧМ в Катаре, который начнется 20 ноября.

Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

Брат Погба заявил, что Поль платил миллионы евро шаману, чтобы тот уберег его от травм