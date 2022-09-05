Погба прооперируют из-за травмы мениска. Хавбек «Юве» пропустит 1,5 месяца – он сможет сыграть на ЧМ

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Поль Погба перенесет операцию из-за травмы мениска. 

Француз получил повреждение на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.

Однако новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты, и сегодня хавбек все же перенесет операцию.

Ожидается, что Погба сможет вернуться на поле через 6 недель. Официальные сроки восстановления игрока будут объявлены позже.

Таким образом, хавбек сборной Франции успеет восстановиться к ЧМ в Катаре, который начнется 20 ноября.

Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

Брат Погба заявил, что Поль платил миллионы евро шаману, чтобы тот уберег его от травм

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