Мбаппе о ситуации с Погба и шаманским проклятьем: «Предпочитаю доверять партнеру по сборной. Я довольно отстранен от всего этого»

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Килиан Мбаппе заявил, что доверяет Полю Погба, а не его брату.

Ранее появилась информация о том, что полузащитник «Ювентуса» обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на форварда «ПСЖ. Родной брат хавбека Матиа угрожал Полю обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро. Килиан связался с обоими братьями, чтобы разобраться в ситуации. 

«Нет, сегодня я предпочитаю доверять слову партнера по команде (сборной Франции – прим.). Это его слово против слова его брата, и я доверюсь своему товарищу по команде.

Сейчас не время добавлять что-то еще, я довольно отстранен от всего этого», – сказал Мбаппе. 

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