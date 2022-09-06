Аллегри о Погба: «Реалистичный прогноз по его возвращению – это январь. ЧМ – не моя проблема»

ожидает, что восстановится от травмы к январю.

«Вчера утром он проводил вторую тренировку, но потом она была остановлена. После этого было принято решение о том, что Погба сделает операцию. Реалистичный прогноз по его возвращению – это январь», – сказал тренер «Ювентуса».

Затем у Аллегри спросили, сможет ли Поль сыграть за Францию на , который начнется в ноябре.

«Чемпионат мира – это не моя проблема. Проблема заключается в том, что он вернется в январе», – сказал итальянец.

Погба получил повреждение на тренировке «Юве» в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.

Однако новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты. В связи с этим хавбек решился на операцию. Сообщалось, что на восстановление уйдет 1,5 месяца. Если это произойдет, то к началу ЧМ-2022 он сможет вернуться на поле.