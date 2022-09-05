Насри о Погба и шамане: «Поль – мусульманин. Обращайся к Богу, а не к шаману, если нужно защититься»

прокомментировал ситуацию вокруг .

Ранее сообщалось, что полузащитник обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на . Матиа Погба, брат футболиста, угрожал брату обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 миллионов евро.

Сам Поль признался в полиции, что обращался к шаману, но не для проклятья на Мбаппе, а ради помощи детям в Африке.

«Он противоречит сам себе.

Он мусульманин. Если тебе нужно защититься от чего-то, обращайся к Богу, а не к шаману», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире Canal+.

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе