Карпин не против матча сборной России с клубом Медиалиги: «Почему нет? Проект поднимает интерес к футболу»

не исключил, что сборная России может сыграть с командой из Winline Медиалиги.

– Рассматривали ли вы вариант сыграть против клубов? Против команд блогеров?

– Мы рассматривали разные варианты. Была идея сыграть выставочный матч против клуба. Я предложил ради шутки сыграть с «Ростовом». С одной скамейки руководил бы двумя командами.

Был вариант сделать две сборные – смешать игроков. Была идея сыграть матч «Звезды РПЛ против сборной России». Мы все это проговаривали. Слава богу, нашли соперников. Пока все эти идеи на паузе.

Сыграть с командой Медиалиги? Да, почему нет. Интересный проект, поднимает интерес к футболу. Вы их называете командой блогеров, хотя это не так, там все футболисты. Им просто выгоднее играть в Медиалиге, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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