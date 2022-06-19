Экс-нутрициолог «Спартака»: «Мы с Карпиным схожи по сахару – тоже его избегали. Белый и коричневый старались полностью исключить»

Бывший нутрициолог согласился с о запрете сахара.

– Валерий Карпин запретил сахар в сборной. Как это повлияло на игроков из «Спартака», которые вызывались в национальную команду?

– Мы тоже избегали простые сахара в плане питания. Думаю, мы с Карпиным схожи на этот счет. Правда, есть определенные продукты, например, спортивные напитки, которые полезны для футболистов.

Они восполняют баланс электролитов и содержат сахар. Однако мы старались не превышать допустимую норму. Белый и даже коричневый сахар мы старались полностью исключить.

– А мучное?

– Нет, хлеб необходим. Но выпечку мы не употребляли, по крайней мере, пытались это минимизировать, насколько это возможно. Такая еда не приносит ничего полезного в рацион спортсменов.

– Самое вредное блюдо, которое обожают российские футболисты?

– Не знаю, есть ли что-то более вредное, так как не осведомлен обо всей русской кухне, но назову сырники. Они очень популярны среди футболистов. Просто их нужно не жарить в масле, а печь в духовке!

Творог, который используется в приготовлении сырников, полезен: там есть протеин и кальций, но то, что обычно их жарят в масле, – катастрофа.

Если сырники приготовлены с использованием рекомендаций спортивного питания, они вполне полезны, – сказал Рикарду Пинту.