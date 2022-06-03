В «Динамо» не обсуждали вариант с Карпиным. Но на пост тренера есть несколько кандидатов («СЭ»)

не планирует приглашать на пост главного тренера.

Как информирует , в московском клубе вариант с 53-летним специалистом из не рассматривался. Также не обсуждался и вопрос о назначении Алексея Рыскина спортивным директором с целью удовлетворить требование Карпина.

Отмечается, что у «Динамо» есть несколько кандидатов на должность главного тренера, и на следующей неделе в этом деле может наступить ясность.

Карпин о работе в «Динамо»: «Мягко говоря – грязная ложь, говоря по-русски – полный ######»