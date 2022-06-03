В «Динамо» не обсуждали вариант с Карпиным. Но на пост тренера есть несколько кандидатов («СЭ»)

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«Динамо» не планирует приглашать Валерия Карпина на пост главного тренера.

Как информирует «Спорт-Экспресс», в московском клубе вариант с 53-летним специалистом из «Ростова» не рассматривался. Также не обсуждался и вопрос о назначении Алексея Рыскина спортивным директором с целью удовлетворить требование Карпина.

Отмечается, что у «Динамо» есть несколько кандидатов на должность главного тренера, и на следующей неделе в этом деле может наступить ясность.

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