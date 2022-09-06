Ванда Нара хочет, чтобы Икарди поиграл за «Интер» Майами: «Мы представляли, как будем жить там всей семьей. Это невероятное место, отличная команда»

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Ванда Нара хочет, чтобы Мауро Икарди перешел в «Интер» Майами. 

«Он нам очень нравится. Мы разговаривали и представляли себе, как в будущем будем некоторое время жить здесь, в Майами, всей семьей. Мы говорили об этом со всеми, нам нравится это место. 

Конечно, это невероятное место, отличная команда. По правде говоря, да, я бы хотела, чтобы Мауро мог играть здесь», – сказала жена и агент футболиста. 

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды. В услугах 29-летнего игрока также заинтересован «Фенербахче».

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