Ванда Нара хочет, чтобы Икарди поиграл за «Интер» Майами: «Мы представляли, как будем жить там всей семьей. Это невероятное место, отличная команда»

хочет, чтобы перешел в Майами.

«Он нам очень нравится. Мы разговаривали и представляли себе, как в будущем будем некоторое время жить здесь, в Майами, всей семьей. Мы говорили об этом со всеми, нам нравится это место.

Конечно, это невероятное место, отличная команда. По правде говоря, да, я бы хотела, чтобы Мауро мог играть здесь», – сказала жена и агент футболиста.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды. В услугах 29-летнего игрока также заинтересован «Фенербахче».