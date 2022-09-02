Икарди хочет в «Галатасарай», но клуб пока не может договориться с «ПСЖ». «Фенербахче» тоже заинтересован

Нападающий «ПСЖ» может продолжить карьеру в Турции.

По данным RMC Sport, форвард хочет перейти в «Галатасарай», но турецкий клуб пока не может договориться с «ПСЖ» об условиях аренды. Несколько дней назад игрок договорился с об условиях соглашения.

За ситуацией вокруг аргентинца следит , однако сейчас «Галатасарай» занимает более выгодную позицию в переговорах.

Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

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