«МЮ» может арендовать Икарди у «ПСЖ», форвард заинтересован. Ванда ведет переговоры с «Галатасараем» (TyC Sports)

Нападающий «ПСЖ» интересен и «Галатасараю».

TyC Sports пишет, что форвард заинтересован в переходе в английский клуб. «МЮ» может арендовать его у «ПСЖ» с правом выкупа.

Вариант с переездом в Турцию тоже возможен. , жена и агент Икарди, уже трижды встречалась с представителями . Переход в турецкий клуб также может быть оформлен на правах аренды, по условиям которой возьмет на себя большую часть зарплаты игрока.

Со среды Икарди тренируется отдельно от основной команды – в группе игроков, с которыми «ПСЖ» хочет расстаться. Тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что не рассчитывает на Мауро.

Статистику 29-летнего форварда, которого не было в заявке «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0), можно изучить здесь.