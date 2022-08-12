Ванда Нара: «Контракт Икарди с «ПСЖ» – еще на два года. Клуб должен очень много заплатить, чтобы его разорвать»

, жена и агент , высказалась о положении форварда в .

«Контракт Икарди с клубом действует еще два года. Чтобы разорвать действующий договор, клуб должен заплатить много денег, это не наш случай.

Такое случается при смене тренера – новый тренер может иначе смотреть на вещи и принимать другие решения. Поэтому и существуют трансферы. Есть много игроков и в этом клубе, и в других, которые оказываются в аналогичной ситуации.

Спасибо, что спросили меня об этом, потому что только я знаю достоверную информацию по этому вопросу», – сказала Нара.

Со среды Икарди тренируется отдельно от основной команды – в группе игроков, с которыми «ПСЖ» хочет расстаться. Тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что не рассчитывает на Мауро.

Статистику 29-летнего форварда, которого не было в заявке «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0), можно изучить здесь.