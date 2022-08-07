Икарди выложил фото с Вандой c Ибицы и опроверг слухи о разводе: «У меня нет личных проблем»

У Мауро Икарди нет проблем в отношениях с .

Об этом аргентинец сообщил в соцсетях, выложив фотографии с отдыха на Ибице. Икарди таким образом опроверг слухи о разводе пары, которые появились на этой неделе.

«Хватит придумывать чушь, решение не вызывать меня на матч было чисто техническим. Я не пропадаю ни по какой личной проблеме, так как у меня их нет. Я уважаю каждую тренировку. Футбол по-прежнему остается моим приоритетом и моей работой, за которую мне платят.

Чего я не потерплю, так это того, что некомпетентные люди с плохими намерениями стремятся меня замарать. Сэкономьте время и, прежде чем писать и прятаться за ширмой или газетой, ознакомьтесь с реальностью.

Если сегодня я еду на Ибицу со своей семьей, то это потому, что на моей работе мне дали выходные, и каждый пользуется ими как хочет и с кем хочет, выбирая свою судьбу», – написал Икарди в соцсетях.

Фото: соцсети Мауро Икарди