Ванда Нара прилетела в Стамбул на переговоры о трансфере Икарди с «Галатасараем» и «Фенербахче»

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Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, прибыла в Стамбул на переговоры.

По сведениям RMC Sport, в подписании нападающего заинтересованы два клуба – «Галатасарай» и «Фенербахче».

Икарди хочет перезапустить свою карьеру и перейти в хороший клуб, где будет регулярно выходить на поле в стартовом составе. Также он хочет жить в городе, в котором будет комфортно его семье.

Основным вариантом первоначально была Италия, однако теперь Мауро готов рассматривать и другие страны.

«ПСЖ», как сообщалось ранее, на аргентинца не рассчитывает.

В прошлом сезоне Икарди провел 24 матча в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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