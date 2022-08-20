Терюшков о Писареве в «Химках»: «Два поражения – и работа будет краткосрочной. С «Локомотивом» надо брать очки, при всем уважении, но я не увидел задумок»

Депутат Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от (0:3) в Мир .

– Если честно, ждал такого результата. Не увидел на поле коллектива, задумок, в какой футбол мы играем. Игра с «Локомотивом» не дала ответа на этот вопрос. При всем уважении к сопернику, надо брать очки в игре с ним.

– Выходит, поторопились с отставкой Юрана?

– Отвечает за это генеральный директор [Дмитрий Ульянов]. У любого решения есть результат. Я для себя ждать долго не привык.

– То есть если будет два‑три поражения, то Писарев потеряет работу?

– Если будет два поражения, то работа будет краткосрочной. Но у нас еще будет время вернуться к весенней игре. Да, был такой мотиватор, как Юран, который давал результат. Сейчас пришел новый тренер, у него новые принципы.

– Генеральный директор понесет ответственность за приглашение Писарева?

– Если не будет результата, то это [приглашение] будет неправильным решением. А степень ответственности нужно разделять. У нас есть совет учредителей, который решает такие вопросы.

– Как настроение в раздевалке? Футболисты подавлены или позитив присутствует?

– В раздевалке должны проявлять себя капитан и главный тренер. У Дмитрия Тихого это получается хорошо, плюс есть Денис Борисович Глушаков, который правильными словами принимает активное управление командой. С атмосферой у нас все порядке, собран мастеровитый коллектив. И ему под силу выполнить любую задачу, – отметил член наблюдательного совета «Химок».