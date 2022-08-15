Терюшков о Юране в «Химках»: «Пути господни неисповедимы. Сергей Николаевич вернется и в 4-й раз, если будет необходимость»

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Роман Терюшков высказался о возможном возвращении Сергея Юрана в «Химки»

10 августа клуб расторг контракт с Юраном, его на посту главного тренера сменил Николай Писарев.

– Сергей Юран трижды возглавлял «Химки». Возможен ли четвертый раз?

– Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз.

– Возможно ли это в случае, если у клуба будут плохие результаты в текущем сезоне?

– Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран – тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь, – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба и депутат Госдумы. 

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