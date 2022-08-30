«Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Терюшкова. Он все знает». Экс-гендиректор «Химок» Анохин о возвращении Юрана

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Николай Писарев Государственная дума Сергей Анохин Роман Терюшков Чемпионат.com Футбол

Сергей Анохин прокомментировал информацию о возможном возвращении Сергея Юрана в «Химки».

Сообщалось, что тренер, в начале августа покинувший подмосковную команду, является главным кандидатом на замену Николаю Писареву, которого могут отправить в отставку в ближайшее время. 

«Возвращение Юрана в «Химки»? Мало что знаю. Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Романа Игоревича Терюшкова. Он все знает.

Есть медийный футбол, а есть медийная Дума. Предлагаю у них спрашивать», – сказал бывший генеральный директор «Химок». 

Юрана хотят вернуть в «Химки» через 3 недели (!!!) после увольнения. Что? Да!

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