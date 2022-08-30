«Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Терюшкова. Он все знает». Экс-гендиректор «Химок» Анохин о возвращении Юрана

Сергей Анохин прокомментировал информацию о возможном возвращении Сергея Юрана в «Химки».
Сообщалось, что тренер, в начале августа покинувший подмосковную команду, является главным кандидатом на замену Николаю Писареву, которого могут отправить в отставку в ближайшее время.
«Возвращение Юрана в «Химки»? Мало что знаю. Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Романа Игоревича Терюшкова. Он все знает.
Есть медийный футбол, а есть медийная Дума. Предлагаю у них спрашивать», – сказал бывший генеральный директор «Химок».
Юрана хотят вернуть в «Химки» через 3 недели (!!!) после увольнения. Что? Да!