«Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Терюшкова. Он все знает». Экс-гендиректор «Химок» Анохин о возвращении Юрана

прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Химки».

Сообщалось, что тренер, в начале августа покинувший подмосковную команду, является главным кандидатом на замену Николаю Писареву, которого могут отправить в отставку в ближайшее время.

«Возвращение Юрана в «Химки»? Мало что знаю. Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Романа Игоревича Терюшкова. Он все знает.

Есть медийный футбол, а есть медийная Дума. Предлагаю у них спрашивать», – сказал бывший генеральный директор «Химок».

Юрана хотят вернуть в «Химки» через 3 недели (!!!) после увольнения. Что? Да!