Терюшков о крымских клубах в ФНЛ: «Надо наплевать на позицию УЕФА и ФИФА и развивать футбол на своей территории. Пускай они кусают локти»

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Депутат  Роман Терюшков прокомментировал возможное включение крымских клубов в ФНЛ.

«Крым и Севастополь вошли в состав России еще в 2014 году. Президент Владимир Путин дал сигнал всем, начиная от бизнеса и заканчивая спортом, что Крым – это территория Российской Федерации.

Вызывало некоторое смущение положение, при котором крымские клубы не были интегрированы в российский футбол. До 2018 года это делать было рискованно, чтобы не отобрали у нас чемпионат мира. Сейчас же идти на поводу у ФИФА и УЕФА, уже после 24 февраля, когда нас отстранили от международных турниров, не имело никакого смысла.

Могу только приветствовать, что клубы из Севастополя и Крыма войдут в состав ФНЛ и начнут свой путь со Второй лиги, а потом уже могут выйти и в Первую лигу, и в РПЛ.

ФИФА и УЕФА – организации, зарегистрированные в различных кантонах Швейцарии. Понятно же, что они будут исполнять решения Европейского союза.

Возвращение нашей сборной и клубов на европейскую арену – вопрос очень нескорого времени. Думаю, это случится не раньше, чем через 10 лет. В такой ситуации нужно, попросту говоря, наплевать на позицию УЕФА и ФИФА и развивать футбол на своей территории. Пускай они кусают свои локти, понимая, что никак на нас повлиять не могут.

Весь российский спорт должен присутствовать в Крыму, поэтому решение принять крымские клубу в ФНЛ абсолютно правильное», – сказал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ.

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