Алаба об уходе Каземиро в «МЮ»: «Год назад я был в похожей ситуации. После 9 лет в «Реале» ему нужен был новый вызов»

Защитник Давид Алаба высказался о переходе Каземиро из «Реала» в .

– Модрич и Кроос долго играли в полузащите вместе с Каземиро. Что вы думаете о его уходе в «Манчестер Юнайтед»?

– Год назад я оказался в похожей ситуации. Поэтому мы с ним много говорили на эту тему. После девяти лет в «Реале» ему нужен был новый вызов. Я от всего сердца желаю ему всего наилучшего, – сказал Алаба.

Напомним, Алаба присоединился к «Реалу» на правах свободного агента прошлым летом. Он не продлил контракт с «Баварией», за которую выступал на протяжении 13 лет.

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