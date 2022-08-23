Каземиро: «Я хочу выиграть АПЛ с «МЮ». Сейчас у меня один из лучших периодов карьеры»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о желании выиграть АПЛ.
«Перемены – это новый вызов для меня. Я говорил с женой три дня назад, и она сказала мне, что я похож на 18-летнего – настолько я возбужден участием в новом проекте. Я уже предвкушаю выступление в Премьер-лиге.
Если бы была возможность, я бы сыграл уже с «Ливерпулем». Я действительно взволнован, это клуб с великой историей, буду работать, чтобы вписать свое имя здесь, потому что пока я еще ничего не выиграл.
Все, что я показывал в «Реале», я хочу продемонстрировать и в «МЮ». Хочу показать свой бойцовский характер, усердие, профессиональное отношение к делу. Хочу усердно работать каждый день, чтобы подтвердить серьезность намерений.
Я хочу выиграть АПЛ. Сейчас у меня один из лучших периодов карьеры. Я чувствую себя замечательно, в отличной форме. Есть ощущение, что сейчас был идеальный момент принять такое решение», – сказал полузащитник «Юнайтед».