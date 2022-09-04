Зарплата Каземиро в «МЮ» незначительно выше той, что была в «Реале», и может снизиться (The Athletic)

Стали известны некоторые финансовые детали контракта Каземиро с .

Полузащитник летом перешел в английский клуб из «Реала» за 60+10 млн фунтов.

В некоторых медиа появилась информация, что в «МЮ» бразилец будет зарабатывать в два раза больше, чем в «Мадриде».

Однако, как пишет The Athletic, получил совсем незначительное повышение зарплаты по сравнению с тем, что он получал в Испании.

А в случае, если «Юнайтед» не пробьется в Лигу чемпионов, зарплата хавбека снизится до уровня той, что была у него в .

Каземиро сыграл за «МЮ» в двух матчах АПЛ, появившись на замену в обоих случаях. Его статистика – здесь.